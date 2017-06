Schweriner Kultur : Kameldorn und Leberwurst

vergrößern 1 von 1 Foto: bert 1 von 1

Deutsche haben in Südwestafrika, dem heutigen Namibia, viele Spuren hinterlassen. Davon zeugen nicht nur Stadtnamen wie Lüderitz, die bis heute geblieben sind. Auch ein Mecklenburger, der Landmesser Hugo Voss, war von 1907 bis 1919 in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika unterwegs. Als Kaiserlicher Landmesser kartografierte er die Distrikte Gibeon und Gobabis. Von seiner Arbeit und dem Leben der Familie mit „Leberwurst unterm Kameldornbaum“ berichtet die gleichnamige Ausstellung im Freilichtmuseum, die am Sonnabend eröffnet wurde.

Den musikalischen Teil der Vernissage übernahm das Duo Jana Kühn und Anton Kryukov. „Wir haben Freunde in Namibia und waren schon oft dort. Besonders fasziniert mich das Lebensgefühl der Menschen“, sagte Sängerin Jana Kühn, die dies bei ihrem Auftritt gleich mit vermittelte.

Im Kunstkaten sind Tagebuchaufzeichnungen und Fotos vom Leben und dem Alltag einer deutschen Familie in Südwest vor 100 Jahren sowie Erinnerungsstücke und Tierpräparate von Voss zu sehen. Besonders informativ: die authentischen Dokumentationen vom Leben der Buschmänner und deren Alltagsgegenstände.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 26.Jun.2017 | 16:00 Uhr