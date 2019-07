Schwerin : Kamera? Pose? Dann bitte lächeln

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Anhänger von Science-Fiction, der japanischen Anime-Filme oder der japanischen Manga-Comics tummeln sich am Sonnabend im Schlossgarten. Dort findet von 13 bis 18 Uhr der erste „Dice-Fotoplaner“ in Schwerin statt. Doch was verbirgt sich dahinter?

„Das ist ein großes Treffen, jeder ist willkommen, der entweder fotografieren möchte oder sich als Model zur Verfügung stellen will“, erklärt der Veranstalter, der Schweriner „Level-Up“-Verein. Je nachdem erhält er dazu ein farbiges Band und kann anschließend gemütlich durch den Schlossgarten gehen, fotografieren, posieren oder sich mit den anderen Gästen unterhalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.