Kammermusik im Dom

von Nadja Hoffmann

17. Januar 2019, 08:27 Uhr

Man kann schon von einer Tradition sprechen: im Januar präsentieren Musikschüler Kammermusik in der Thomaskapelle des Doms. Hierzu lädt die Domgemeinde in diesem Jahr für diesen Sonntag, 20. Januar, um 17 Uhr ein. 15 junge Musiker spielen Werke vom Barock bis zur Moderne auf Streich- und Blasinstrumenten. Unter anderem erklingen Stücke von Bach, Mozart und Martinu. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird für den Verein „Musik im Dom“ gesammelt.