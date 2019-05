von svz.de

11. Mai 2019, 05:00 Uhr

Das Notos-Quartett spielt am morgigen Sonntag, 12. Mai, im Goldenen Saal des Neustädtischen Palais. Das Gastspiel von Sindri Lederer (Violine), Andrea Burger (Viola), Philip Graham (Violoncello) und Antonia Köster (Klavier) beim Konzertverein Schwerin beginnt um 16 Uhr. Es erklingen Werke von Mozart, Françaix und Brahms. Karten gibt es in der Tourist-Info und an der Abendkasse.