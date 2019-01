Schwerin : Kaum Schäden durch Zeetje

Stürmischer Jahresbeginn: Ein Baum kippt in Schwerin Mueß.

von MADT

03. Januar 2019, 09:00 Uhr

Sturmtief Zeetje fegte zu Jahresbeginn über den Norden. In Schwerin blieben die Schäden vergleichsweise gering. Ein umgestürzter Baum blockierte am Mittwochmorgen den Consrader Weg. Einsatzkräfte der Schweriner Berufsfeuerwehr zerlegten das Hindernis noch am Vormittag, die Straße blieb während der Arbeiten für rund 30 Minuten gesperrt.