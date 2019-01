Kerze verursacht Hausbrand

von Timo Weber

17. Januar 2019, 08:25 Uhr

Eine unbeaufsichtigte Kerze war am Dienstagabend der Auslöser eines Wohnungsbrandes in der Knaudtstraße. Gegen 21.30 Uhr war das Feuer in einem Altbau ausgebrochen. Verletzt wurde ein 36-jähriger Mann, der den Brand selbst löschen wollte. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr rettete den Mann. Vorher hatte er sich bei Nachbarn aufgehalten und so das Feuer nicht direkt bemerkt. Mieter hörten einen Knall, Rauch drang auf den Flur des Mietshauses. Der Wohnbereich ist jetzt verrußt und das Mobiliar zerstört. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.