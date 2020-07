Alexander Dimitrenko in Schwerin : Kinder steigen mit einem Ex-Profiboxer in den Ring

Kinder und Jugendliche trainieren mit Boxer im Projekt „Jumpers“ im Mueßer Holz

von Volker Beier

24. Juli 2020, 16:00 Uhr

Der Boxclub Traktor Schwerin ist über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus für sein soziales Projekt „Boxen statt Gewalt“. Dabei werden Dutzende Kinder und Jugendliche, vornehmlich aus sozialen Brennpunkten, von erfahrenen Übungsleitern und Trainern in den Boxsport eingeführt und so förmlich von der Straße geholt.

Ein ähnliches Ziel verfolgt der ehemalige Boxprofi Alexander Dimitrenko (Ich steige selber nicht mehr in den Ring, ich bin nicht mehr der Jüngste.“) seit dieser Woche am Kinder- und Jugendprojekt „Jumpers“ im Mueßer Holz in Schwerin. „Kinder sind die bewegende Kraft eines Landes – wenn sie einen guten Weg gehen“, betont der 38-Jährige. Fünf Tage lang bot der Schirmherr des „Jumpers“ Schwerin Bostraining für Kinder und Jugendliche am integrativen Treffpunkt an – und bis zu 30 Teilnehmer waren täglich dabei.

Am beeindruckendsten für den 2,01 Meter großen Athleten war dabei die Herzlichkeit der Kinder. „Sie kennen dich nicht, aber sie sehen dein gutes Herz. Sie kommen und umarmen dich. Deswegen ist diese Tätigkeit für mich eher Berufung als Beruf. Im Beruf muss man, und das macht man dann oft ungern. Eine Berufung macht Spaß. Man tut Dinge, die man kann und gemießt das. Für diese Aufgabe gebe ich alles!“

„Rise up“ – Gehe auf – nennt sich das Projekt, mit dem der gebürtige Ukrainer, der seit zehn Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und in Hamburg lebt, nach und nach an allen bislang zehn „Jumpers“-Einrichtungen in Deutschland besuchen will.

„Ich habe selber eine bewegte Vergangenheit und wurde durch meinen ersten Trainer auf die richtige Bahn geleitet. Mein Ziel ist es, die Jugendzu motivieren.“ Dazu gehörten in Schwerin tägliche „Trainingsenheiten“ auf dem Freigelände der Einrichtung, die keinen Sportraum hat. Tatkräftige Unterstützung gab es dabei auch vom BC Traktor: Beiratsvorsitzender Prof. Dr. Jens Hadler schaute gestern mal auf einen Sprung herein. Sebastian Zbik, ehemaliger Profiweltmeister und heute Cheftrainer der Schweringer Bundesliga-Staffel, kam gestern als zweiter Trainer hinzu.

Einrichtungs-Leiterin Lisa Wolf und ihre Stellvertreterin Lena Jochmann waren von der Trainingswoche begeistert. Und ein neuer Termin steht auch schon fest: In der zweiten Septemberwoche feiert das Schwerin „Jumpers“ ein Sommerfest. Und dann soll „Sascha“ Dimitrenko, der als Profi immerhin Europameister war, wieder für fünf Tage vor Ort sein und mit den Kindern üben.