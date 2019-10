Schwerin : Kinder turnen mit Senioren

Kita-Trägergesellschaft und Vitanas gehen neue Wege der Zusammenarbeit

von Onlineredaktion pett

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Die Kinder der Kita Waldgeister gehen jeden Donnerstag in den Wald. Mit ihren Plüsch-Affen, den „Funky Monkeys“, bewegen sie sich sportlich an der frischen Luft. Jetzt kamen die Affen auch in der Sporthalle der Grundschule Nordlichter in der Speicherstraße zum Einsatz: 25 Vorschulkinder der Kita Waldgeister und der Natur-Kita turnten gemeinsam mit 15 Senioren aus der Vitanas Pflegeeinrichtung und der Tagespflegestätte „Dat Tegelhus“.

Erzieherin Lina Roob leitete die Sporteinheit für Jung und Alt. „Kinder und Senioren haben sich gegenseitig inspiriert“, berichtet Lina Roob. „Viele unserer Einrichtungen besuchen mit den Kindern Tagespflegeeinrichtungen oder Seniorenwohnheime. Das Aufeinandertreffen von Generationen ist immer ein spannendes Erlebnis.“ Nach einigen spielerischen Einheiten folgte dann der Höhepunkt für die sportbegeisterten jüngeren Teilnehmer: Andreas Zülow, Olympiasieger im Boxen 1988, lud zu einem koordinativen Training ein.

Anschließend kamen alle – Kinder, Senioren, Erzieherinnen und Trainer – zum Essen und zum Plaudern zusammen. „Wir sind allen Helfern und insbesondere der Techniker Krankenkasse dankbar, die uns so toll unterstützt haben“, erklärt Nicole Schmidt, die Initiatorin des Trainingsprogramms und Leiterin des Horts der Nordlichter. Und die beiden Leiterinnen der Natur-Kita am Friedensberg, Jenny Görtz, und der Kita Waldgeister, Anne-Kathrin Meyer, sind sich einig: „Es war ein rundum gelungener Vormittag und ein schönes sportliches Miteinander.“ Die Kita gGmbH und Vitanas wollen deshalb die Zusammearbeit intensivieren.