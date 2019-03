Zietlitz : Kinderbauernhof lädt ein zum Schlachtefest

von svz.de

29. März 2019, 07:20 Uhr

Viele Kinder und auch Erwachsene wissen heutzutage kaum noch, wie das Leben auf dem Bauernhof aussieht oder woher das Fleisch auf dem Mittagsteller eigentlich kommt. Der Verein Norddeutscher Kinderbauernhof Zietlitz will den Umgang mit Nutztieren näherbringen. Am morgigen Sonnabend, 30. März, lädt er von 11 bis 14 Uhr zum Schlachtefest auf dem Kinderbauernhof ein. Bereits jetzt zum Vormerken: Am 6. April gibt es einen Wurstverkauf und am 27. April gibt es Räucherware zu kaufen.