Weststadt : Kinderheim bekommt 4000 Euro

Unternehmerin Irene Wiens sammelt bei privatem Empfang Spenden

von svz.de

07. Februar 2019, 08:24 Uhr

Unternehmerin Irene Wiens unterstützt das Schweriner Kinderheim. Bei einem privaten Empfang vor dem Theaterball mit Gästen aus der Film- und Finanzwelt hat sie dafür Spenden in Höhe von 4000 Euro gesammelt. „Die Summe soll nicht in die normalen Aufwendungen fließen, sondern es sollen für die Kinder des Demmlerhauses besondere Projekte gefördert werden, die eine nachhaltige Wirkung erzeugen sollen“, erklärte die Schwerinerin gestern bei der Übergabe der Spende an Silke Schönrock, der Leiterin des Kinderheims. „Ich möchte, dass die Kinder schöne Erlebnisse haben, an die sie sich gern erinnern“, sagte Irene Wiens. „Ich könnte mir einen Ausflug an die Ostsee vorstellen oder eine Fahrt zum Tierpark Hagenbeck“, sagte Silke Schönrock.