Schwerin : Kindermusical in der Paulskirche

von svz.de

22. Juli 2019, 07:08 Uhr

Ein besonderes Erlebnis erwartet die Kinder in der Paulskirche. Dort wird am 10. September das Singspiel „Till Eulenspiegel“ nach Günther Kretzschmar aufgeführt. Von 17 bis 19 Uhr stehen der Kinderchor und der Flötenchor St. Paul auf der Bühne in der Kirche. Geleitet wird die Aufführung von Katharina von der Heide und Christian Domke. Karten gibt es an der Tageskasse. Mehr Informationen erteilt das Gemeindebüro unter Telefon 0385/710609 .