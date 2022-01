Corona in Schwerin : Kinos wollen ab Sonnabend wieder öffnen

Eine leichte Entspannung in der Corona-Situation in Schwerin erlaubt den Kinobetrieb ab 15. Januar. Das wollen das Capitol und das Mega Movies nutzen.

von Bert Schüttpelz

13. Januar 2022, 18:25 Uhr

Eine leichte Entspannung in der Corona-Situation in Schwerin erlaubt den Kinobetrieb ab 15. Januar. Das wollen das Capitol und das Mega Movies nutzen.

Auf, zu, auf, zu. Dürfen Kinos öffnen oder nicht? In der vergangenen Woche hatten sowohl das Capitol als auch das Mega Movies das kleine Zeitfenster von Donnerstag bis Sonntag genutzt, um Filmfreunde zu beglücken. Montag war wieder Schluss. Jetzt sieht die Corona-Lage in Schwerin so aus, als ob die Lichtspieltheater ab Sonnabend, 15. Januar, wieder öffnen könnten.

Neue Filme im Capitol und Mega Movies

„Wir werden auf jeden Fall spielen, wenn die Pandemie-Situation das erlaubt“, sagt Thomas Otter, Inhaber des Mega Movies. Sonnabend um 14 Uhr soll der erste Streifen wieder über die Leinwand am Bleicher Ufer flimmern, kündigt er an. „Es gelten die aktuellen Hygiene-Vorschriften.“

Auch Tim Harneit, Theaterleiter im Filmpalast Capitol, zeigt sich optimistisch. Die vier Öffnungstage in der vergangenen Woche hätten gezeigt, dass die Schweriner auch in Corona-Zeiten nach Möglichkeit nicht auf Kino verzichten wollen. „Wir hatten viele Besucher. Deshalb werden wir am Sonnabend wieder öffnen, wenn wir dürfen“, kündigt er an. Neustart der Woche werde der neue Teil der Horror-Serie „Scream“ sein, für Kinder kommt der Streifen „Sing 2“ auf die Leinwand.