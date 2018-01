Dobin am See : Kita Retgendorf: Aus zwei mach eins

vergrößern 1 von 1 Foto: Werner Mett 1 von 1

Was als Übergangslösung gedacht war, hält nun schon länger als vier Jahre an: Im Gemeindehaus Retgendorf und im Schulungsraum der Feuerwehr werden 26 Kinder betreut. Nun zeichnet sich eine neue Übergangslösung ab. Neben dem regulären Kita-Gebäude im Sperberweg mit 131 Betreuungsplätzen soll bis Ende nächsten Jahres in Leichtbauweise ein Nebengebäude entstehen. Das soll so lange stehen und genutzt werden, bis alle Kinder im Hauptgebäude betreut werden können. Mit diesem Vorschlag geht der amtierende Bürgermeister Carlo Folgmann in die heutige Sitzung der Gemeindevertretung von Dobin am See. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeinderaum Liessow.

„Wir haben noch rechtzeitig vor dieser Sitzung Grünes Licht vom Diakoniewerk Neues Ufer für diesen Vorschlag bekommen“, sagt Folgmann. Das sei ein Bekenntnis von Gemeinde und Diakoniewerk für die bestmögliche Betreuung der Kinder. Zugleich kann damit in absehbarer der Wunsch vieler Retgendorfer erfüllt werden, die ihr altes Gemeindezentrum zurück haben wollen. Der wurde auf der November-Sitzung lautstark geäußert. „Und auch dafür haben die Verantwortlichen beim Diakoniewerk viel Verständnis“, betont Folgmann. Schließlich fehlt seit 2012 im größten Ortsteil der Gemeinde Dobin am See ein Treffpunkt für die Bürger. Und die Retgendorfer Feuerwehr räumte damals ihren Schulungsraum, der Bürgermeister sein Büro.

Das jetzt ein Lösungsvorschlag auf dem Tisch liegt und damit eine Grundsatzentscheidung ansteht, darauf ist Folgmann stolz. „Das Diakoniewerk wird das Kita-Gebäude errichten, wir stellen das Grundstück zur Verfügung“, fügt der amtierende Bürgermeister hinzu. Auch mit der Fachbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim sei dieses Vorgehen bereits abgestimmt. Ein konkretes Projekt und eine genaue Finanzplanung gibt es indes noch nicht. Dafür sei es einfach zu früh.

Aus Sicht von Folgmann ist klar, dass nur der derzeitige Vereinsgarten des Garten- und Dorfpflegevereins als Grundstück in Frage kommt. Denn der liegt direkt neben der Kita. „Für den Garten finden wir eine Ersatzfläche“, fügt Folgmann hinzu.

Der Kita-Ergänzungsbau soll keine dauerhafte Lösung darstellen. Dieses Gebäude soll nur so lange genutzt werden, bis das Hauptgebäude ausreicht. Allerdings war genau das auch die Maxime, als im Sommer 2012 die damalige Kita in Buchholz wegen des schlechten Bauzustandes schnell geräumt werden musste. Da die Statistiker sinkende Einwohner- und Kinderzahlen für die Region vorhersagten, wurde die Übergangslösung im Regendorfer Gemeindehaus geschaffen. „Die benötigen wir bis heute“, erläutert Folgmann. Die Gemeinde Dobin am See mit knapp 2000 Bürgern hat eine stabile Einwohnerzahl. „Wir sind eine junge Gemeinde mit 170 Kindern im Alter bis sieben Jahren“, so Folgmann. Die „Kita für Alle“ in Retgendorf nimmt zudem Mädchen und Jungen aus Cambs auf. Hinzu kommen Kinder mit Handicap aus der Region. Die kurz nach der Wende in Rampe gebildete Kita war erste integrative Einrichtung in MV.