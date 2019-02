Schwerin : Kreativ, fit und stressbefreit

von Onlineredaktion SVZ

11. Februar 2019, 05:00 Uhr

Kreativität ist gesund. Die Volkshochschule in Schwerin bietet die entsprechenden Kursangebote, wie zum Beispiel „Kalligrafie – die Kunst des schönen Schreibens“. In zwei achtwöchigen Kursen unter Leitung von Grafiker Klaus-Peter Möller im Vormittagskurs ab Dienstag, 19. Februar, in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr und im Nachmittagskurs ab Donnerstag, 21. Februar, von 15 bis 16.30 Uhr sind noch wenige Plätze frei.

Wer gern einmal mit Körper, Stimme, Sprache und Phantasie in andere Rollen schlüpfen möchte, kann dies im zehnwöchigen Theaterkurs ab Freitag, 22. Februar, unter Leitung von Theaterpädagogin Marita Arndt erkunden.

Rückenbeschwerden sind ein weit verbreitetes Problem. In zwei zehnwöchigen Kursen gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Stärkung des Rückens, zur Verbesserung der Beweglichkeit und Kraft, der Dehn-, Koordinations,- Lockerungs- und Entspannungsfähigkeit. Der Abendkurs „Rückhalt – Ganzheitliche Rückenschule“ findet ab Montag, 18. Februar, von 19.15 bis 20.45 Uhr statt und der Vormittagskurs „Rückenfit ab 50+“ geht ab Dienstag, 19. Februar, 10 bis 11 Uhr, los.

Nähere Informationen erhalten Interessierte telefonisch im Kultur-Informations-Zentrum unter 0385/ 5912719/-20, per E-Mail an info-vhs@schwerin.de oder unter www.vhs-schwerin.de.