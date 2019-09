Leezen : Kreative für Messe in Leezen gesucht

3. Messe wird vorbereitet

05. September 2019, 05:00 Uhr

Für alle interessierten Hobbyhandwerker, Künstler und Kreative aus dem Amtsbereich Crivitz bietet sich die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen und ihre Werke zu verkaufen: auf der 3. Kreativmesse des Amtes am 09. November von 11 bis 16 Uhr in der Sporthalle Leezen. Interessierte melden sich bei Frau Winkelmann an unter Telefon 03863/5454-502. Hier können sie auch alle organisatorischen Informationen bekommen und Fragen rund um die Kreativmesse klären.