Schwerin : Kult-Stück über Bauernschläue im Werk3

von Onlineredaktion pett

18. September 2019, 05:00 Uhr

Mit der Kult-Inszenierung „Besuch beim Alten“ beginnt am Freitag, 20. September, um 20 Uhr die zweite Spielzeit im Werk3. Was passiert, wenn Geld und Bauernschläue aufeinandertreffen? Die Zuschauer dürfen gespannt sein und sich auf eine Überraschung freuen. Denn Regisseur und Publikumsliebling Dirk Audehm wird nun höchstpersönlich in die Rolle des Bauunternehmers Rob Mc Nulty schlüpfen, um sich bereitwillig von Brigitte Peters als zahnlosem, schlitzohrigem Rentner Hugh Pugh in den Wahnsinn treiben zu lassen.

Wer das Wiedersehen dieser beiden Urgesteine der Schweriner Theaterszene nicht verpassen möchte, ist eingeladen. Die nächsten Vorführungen finden erst wieder am 17. und 18. Oktober statt. Karten gibt es direkt im Werk3 in der Friedrichstraße 11 und in der Schwerin-Information am Markt.