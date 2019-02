Schwerin : Kunst mit der Hebelpresse

von svz.de

20. Februar 2019, 09:19 Uhr

Die Sonderausstellung Hot Printing von Hendrik Nicolaas Werkman im Staatlichen Museum endet am kommenden Sonntag, 24. Februar, mit einer Finissage. Am Vormittag gestaltet der Schreibmaschinenkünstler Robert Dörfler grafische Blätter mit der Schreibmaschine, um sie mit den „Tikseln“ von Werkman in Beziehung zu setzen. Am Nachmittag führt der Druckgrafiker Hans Hilmar Koch die historische Kniehebelpresse vor. Auf einem ähnlichen Modell hat auch Werkman seine farbenfrohen „Druksel“ produziert. Neben den künstlerischen Vorführungen stehen eine Lesung, ein Workshop und die Kuratorenführungen auf dem Programm.