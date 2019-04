Dummerstorf : Kurs: Landwirt im Nebenerwerb

von svz.de

15. April 2019, 08:51 Uhr

Dummerstorf | Zu einer Informationsveranstaltung für Nebenerwerbslandwirte lädt der Bauernverband MV am Sonnabend 4. Mai um 9.30 Uhr, in das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) nach Dummerstorf ein. Neben mehreren Fachvorträgen und einem Erfahrungsaustausch steht die Besichtigung der Experimentalanlage Rind auf der Tagesordnung. „Landwirte im Nebenerwerb müssen jedes neue Gesetz und jede Verordnung genauso einhalten wie unsere Berufskollegen im Haupterwerb“, sagt Siegfried Martinmaas. Da immer am Ball zu bleiben, sei nicht einfach. Eine Verbandsmitgliedschaft ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Anmeldungen sind möglich bis zum 30. April. per E-Mail an info@bv-mv.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0395/430920.