Schwerin : Läufer ehren Dietrich Barthel

von svz.de

26. März 2019, 05:00 Uhr

Die Schweriner Lauffreunde treffen sich einmal im Jahr am Barthelstein am Lankower See, um die Frühstücksrunde von Dietrich Barthel zu absolvieren. Dieser Lauf zum Gedenken an den Mitgründer des Fünf-Seen-Laufs jährt sich in diesem Jahr zum zehnten Mal. Am 29. März wäre der 2009 verstorbene Barthel 80 Jahre alt geworden, am 30. März steht dazu „Dieters 10. Geburtstagslauf“ an. Familie Barthel und der Fünf-Seen-Lauf-Verein haben sich ein paar Besonderheiten einfallen lassen. So wird es diesmal zwei Strecken geben – über zehn und vier Kilometer. Wer am Geburtstagslauf teilnehmen möchte, kann sich bis zum 27. März mit einer Email an geburtstagslauf@fuenf-seen-lauf.de anmelden.