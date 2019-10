Kneese : Lagerfeuer mit Spanferkel und Lampionumzug

Kultur- und Sportverein Kneese und die Freiwillige Feuerwehr Kneese laden ein

von Maik Freitag

28. Oktober 2019, 09:45 Uhr

Der Kultur- und Sportverein Kneese und die Freiwillige Feuerwehr Kneese laden am kommenden Mittwoch, 30. Oktober, zum Lampionumzug mit anschließendem Lagerfeuer ein.

Um 18 Uhr treffen sich alle kleinen und großen Geister und deren Angehörige, egal welchen Alters, am Dorfgemeinschaftshaus in Kneese. Angeführt und begleitet durch die Freiwillige Feuerwehr startet zu diesem Zeitpunkt auch der Lampionumzug durch die Gemeinde. Im Anschluss daran entfacht die Freiwillige Feuerwehr das große Lagerfeuer. Dabei können sich Jung und Alt mit Spanferkel und Sauerkraut, Bratwurst, heißen und kalten Getränken und Cocktails stärken. Wer den Abend in gemütlicher Runde ausklingen lassen will, ist am Lagerfeuer ebenso richtig. Eingeladen sind alle Interessierten aus Nah und Fern.