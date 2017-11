Schwerin : Landesweiter Faschingsauftakt

vergrößern 1 von 1 Foto: Klawitter 1 von 1

von Timo Weber

erstellt am 12.Nov.2017 | 20:30 Uhr

Gute Laune kennt keine widrigen Umstände: Auch bei knapp fünf Grad und Dauerregen zogen gut 250 Karnevalisten am Sonnabend vom Pfaffenteich durch die Innenstadt zum Markt. Dort musste Oberbürgermeister Rico Badenschier stellvertretend für seine Amts-Schwestern und Amtsbrüder im Land den Stadtschlüssel und damit die Regierungsgeschäfte an die Karnevalisten abgeben. Denn in diesem Jahr war die Landeshauptstadt Gastgeber der landesweiten Eröffnung der närrischen Saison.

Und die Freunde der guten Laune hatten sich dazu ein besonderes Spektakel auf der Bühne des Martensmarktes einfallen lassen: Die Olsenbande war zu Gast, da sich der begehrte Rathausschlüssel in einem Tresor der Firma Jäger befand. Doch selbst Altmeister Egon konnte das Teil nicht knacken, es musste gesprengt werden. Sehr zur Belustigung der Schaulustigen – und auch des Oberbürgermeisters – mahnten die Narren noch, dass die Gäste „alle Einzelteile des Tresors anschließend bitte zur Bühne bringen“ sollen. Der Tresor müsse nämlich wieder zusammengesetzt werden, weil sich Schwerin keinen neuen leisten könne. Von der späteren Übernahme der Amtsgeschäfte in Schwerin konnte die leere Stadtkasse die Narren aber natürlich nicht abhalten.

Neben den vier Gastgeber-Vereinen aus Schwerin sorgten auch Karnevalisten aus Techentin, Mühlen-Eichsen, Demen und Sukow für beste Stimmung im frostigen Dauerregen – mit vielen Kalauern, Klamauk und für 11.11 Uhr eigentlich zu frühe Schunkelgesänge. Unter dem Dach des Karnevallandesverbandes haben sich landesweit 86 Mitgliedvereine mit 7200 Aktiven aller Altersklassen zusammengeschlossen. Der größte Verein zählt 330 Mitglieder, der kleinste 25. Allein in der Landeshauptstadt gibt es vier Vereine: den Schweriner Carneval Club, die Karnevalgesellschaft Blau-Gelb Schwerin, die Schweriner Karnevalgesellschaft Winden sowie die Schweriner Faschings-Narren. In vielen Dörfern wird Karneval oder Fasching gefeiert, jedes hat seine eigene Tradition. „Besonders freue ich mich, dass wir seit drei, vier Jahren den Trend verzeichnen, dass viele Vereine immer mehr Kinder und Jugendliche zählen – und die bringen die Eltern mit. So wachsen wir“, sagt Landeskarnevalspräsident Lutz Scherling. Etwa 40 Prozent der Aktiven sind Kinder und Jugendliche.