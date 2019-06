Sonnabend : Lankow lädt zum großen Fest

von svz.de

21. Juni 2019, 09:58 Uhr

In Lankow findet am Sonnabend, 22. Juni, von 14 bis 18 Uhr das Stadtteilfest auf dem Spielplatz am Penny-Markt in der Kieler Straße statt. Wieder haben die Stadtteilkonferenz und der Ortsbeirat ein attraktives Programm organisiert. Der stellvertretende Oberbürgermeister Bernd Nottebaum wird das Stadtteilfest eröffnen. Auf der Bühne gibt es anschließend Programme unter anderem von der Grundschule Lankow, der Kita Zwergenhaus Lankow sowie den Dancekids. Zahlreiche Vereine und Verbände sowie Einrichtungen aus dem Stadtteil und auch die Parteien präsentieren sich.