Schwerin : Lehrermangel an der Weinert-Schule

von Bert Schüttpelz

26. März 2019, 05:00 Uhr

Der Lehrermangel im Lande trifft auch die Schweriner Schulen hart. Das Fehlen von Lehrkräften an der Astrid-Lindgren-Schule hat bereits die Stadtvertretung beschäftigt. Nun gibt es auch an der Regionalen Schule „Erich Weinert“ akute Probleme. Die Eltern der Schüler die vier achten Klassen wurden per Schreiben darüber informiert, dass die Mädchen und Jungen der 8d auf die anderen drei 8. Klassen aufgeteilt werden (SVZ berichtete).

Schulleiter Fred Neumann will sich zu den Gründen der Zusammenlegung derzeit nicht öffentlich äußern. Das seien Interna. Jedoch findet am heutigen Dienstag die Schulkonferenz statt. Erst danach soll es eine Stellungnahme geben.