25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Rund um Marga Böhmer dreht es sich am Montagabend in der „Gallery Berger“ in der Wismarschen Straße 158. Ab 19 Uhr liest die Schriftstellerin Dr. Ditte Clemens aus ihrem Buch über die deutsche Künstlerin und Lebensgefährtin von Ernst Barlach. Passend dazu zeigt die Galerie noch bis zum 22. August Werke des Bildhauers.