Schwerin : Lesung über Leben der Vögel

von svz.de

04. April 2019, 07:13 Uhr

Der vielfach ausgezeichnete Naturschützer Ernst Paul Dörfler hat ein berührendes Buch über das geheime Leben der Vögel geschrieben, die oft friedvoller und achtsamer miteinander umgehen als wir Menschen. Bei seiner Lesung in der Stadtbibliothek wird sich der Autor auch mit dem Bund-Projekt „Schweriner Seen - Naturschätze entdecken!“ auseinandersetzen. Los geht die Lesung am Freitag um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten unter Telefon: 0385 5901921 oder per E-Mail: stadtbibliothek@schwerin.de