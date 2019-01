Schwerin : Lichter blieben an, Post kommt demnächst

von svz.de

08. Januar 2019, 09:20 Uhr

Die Nachricht, dass das Unternehmen DEG Deutsche Energie die Strom- und Gaslieferung deutschlandweit einstellt, sorgte auch bei etwa 100 Kunden in Schwerin kurz vor Weihnachten für Unmut. Für Betroffene blieben dennoch über die Feiertage die Lichter an und die Heizungen warm. Die Gesetzeslage sieht vor, dass die meisten Kunden bei Ausfall eines Strom- oder Gaslieferanten automatisch in die Grund- oder Ersatzversorgung beim zuständigen Grundversorger fallen. In der Landeshauptstadt sind dies die Stadtwerke Schwerin. In diesen Tagen erhalten alle betroffenen Kunden Post von den Stadtwerken, denn der Umstand der Ersatzversorgung hat auch einen bitteren Beigeschmack: höhere Preise. Aus diesem Grund bieten die Stadtwerke allen Kunden Sonderkonditionen rückwirkend ab Beginn der Ersatzversorgung an.