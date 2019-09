Gross Trebbow : Liebe, Misstrauen und Widerstand

Filmabend in Kirche Gross Trebbow mit Streifen „Barbara“

von Onlineredaktion pett

16. September 2019, 05:00 Uhr

Liebe, Misstrauen und Widerstand in der DDR 1980 spielt beim Filmabend in der Kirche Groß Trebbow am 20. September eine Rolle. „30 Jahre Friedliche Revolution“ mit dem Spielfilm „Barbara“ von Christian Petzold sowie ein anschließendes Gespräch erwartet die Gäste an diesem Abend. Dazu laden die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anne Drescher, und der Förderverein Dorfkirche Groß Trebbow am kommenden Freitag um 20 Uhr ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für den Erhalt der Kirche wird gebeten.

Der Film „Barbara“, mit Nina Hoss und Ronald Zehrfeld in den Hauptrollen, wurde 2012 auf der Berlinale für die beste Regie und mit der Silbernen Lola des Deutschen Filmpreises ausgezeichnet. Eine Geschichte von Liebe, Misstrauen und Widerstand in der DDR im Sommer 1980.

Barbara hat einen Ausreiseantrag gestellt. Sie ist Ärztin, nun wird sie strafversetzt, aus der Hauptstadt in ein kleines Krankenhaus tief in der Provinz. Ihr neuer Chef Andre beunruhigt sie. Sein Vertrauen in ihre Fähigkeiten, seine Fürsorge, sein Lächeln. Ist er auf sie angesetzt? Ist er verliebt? Barbara beginnt die Kontrolle zu verlieren. Über sich, über ihre Pläne, über die Liebe. Der Tag ihrer geplanten Flucht steht kurz bevor.