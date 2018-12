Schwerin : Liebhaber alter Loks sind eingeladen

von Thorsten Meier

07. Dezember 2018, 10:54 Uhr

Freunde des Eisenbahn-Museums sind morgen von 10 bis 17 Uhr eingeladen, die Fahrzeugausstellung in der Lokwerkstatt am Schweriner Hauptbahnhof mit den zahlreichen historischen Dampf- und Diesellokomotiven, sowie weiteren Schienenfahrzeugen zu besichtigen. Nachträglich erhalte jedes Kind eine kleine Nikolausüberraschung. Die Besucher können noch das eine oder andere Modellbahn-Weihnachtsgeschenk und diverse Souvenirs erwerben.

Nur das Geburtstagskind für Dezember, die in Schwerin unter Denkmalschutz stehende Dampflok 91 134, feiert sinen 120. Geburtstag in Abwesenheit. Sie dürfte damit die älteste Tender-Lokomotive für Normalspur in Deutschland sein. Nach Ablauf ihres „TÜVs“ wurde sie 2014 mit großzügiger finanzieller Unterstützung des Wirtschaftsministeriums wieder betriebsfähig aufgearbeitet, um sie als Werbung gemeinsam mit dem historischen Traditionszug für den Landes-Tourismus einzusetzen.

„Leider ist die Lokomotive nur zu sehr wenigen Einsätzen gekommen, so dass sie - statt Kohlen im Kessel, Investionen im Stand verheizt“, moniert Ziehkind Peter Falow.