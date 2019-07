Großer Dreesch : Lieblingsmotive sind Blumen

von svz.de

29. Juli 2019, 08:50 Uhr

Am Mittwoch, 7. August um 16 Uhr wird im Stadtteiltreff „Eiskristall“ am Berliner Platz eine Ausstellung von Anja Malashenia eröffnet. Schon als Kind hat die Weißrussin gemalt und später mehrere Kunstschulen besucht. Seit einem Jahr studiert die inzwischen 18-Jährige Grafik-Design in Grodno. „Ich male sehr gern und viel, denn dabei kann ich mich entspannen. Meine Lieblingsmotive sind Blumen und überhaupt die Natur“, sagt sie.