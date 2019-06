Crivitz : Lieblingsort in Bildern festhalten

Bis zum 31. Oktober können Interessierte bis zu drei Fotos einreichen

von Onlineredaktion pett

07. Juni 2019, 05:00 Uhr

Fotointeressierte können jetzt mit ihren eigenen Bildern an einem Wettbewerb teilnehmen. Erwartet werden Fotos, die ihre Lieblingsorte in der Leader-Region SüdWestMecklenburg darstellen und deren Schönheit und Vielfältigkeit zeigen. Das können neben einem Foto vom Sonnenuntergang an der Elbe, dem Raseneisensteinhaus und der Dorfkirche genauso gut die Hollywoodschaukel im eigenen Garten, das Café mit dem tollen Ambiente um die Ecke oder der liebgewonnene Badeplatz sein. Bis zum 31. Oktober können Interessierte bis zu drei Fotos einreichen.