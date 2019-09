Schwerin : Lob für Kita Wirbelwind

Kneipp-Verein würdigt Engagement im ganzheitlichen Gesundheitskonzept

18. September 2019, 05:00 Uhr

Ehre für die kleinen „Wirbelwinde“: Austoben, Entdecken, Lernen und Erspüren nach dem ganzheitlichen Gesundheitskonzept steht Tag für Tag auf dem Programm in der gleichnamigen Kita in der Gartenstadt. Das beeindruckte den örtlichen Kneipp-Verein. Deshalb erhielt die Einrichtung jetzt die Ehrennadel in Bronze für das zehnjährige Jubiläum als zertifizierte Kneipp-Kita.

Die Erzieher orientieren sich an den Säulen der Kneipp-Gesundheitslehre: die Aspekte Wasser, Heilpflanzen und Kräuter, Ernährung, Bewegung und Lebensordnung/Balance. Und so fanden sich beim Jubiläumsfest auch verschiedene Spiel-, Sport- und Entdeckungsstationen wieder.

Die Kita-Kids eröffneten das Fest mit ein paar Liedern, ihre Eltern verkauften Bratwurst und Kuchen. Der Erlös fließt als Spende in das große Einrichtung-Projekt „Rollerstrecke”. Außerdem tummelten sich die Besucher am Naturbastelstand, bei Sportstaffelspielen oder machten eine „Kneipp-Rallye“ im Sinneszelt.

Vor zehn Jahren hat die Kita Wirbelwind das Zertifikat zur anerkannten Kneipp-Kita erhalten. Hier steht Gesundheit im Mittelpunkt. Die Kinder lernen viel über gesunde Ernährung und erproben sich in einer eigenen Kinderküche. Sie schnuppern an verschiedenen Kräutern im Außenbereich der Kita, und selbst drinnen lockt ein Bewegungsraum zum Austoben. Eine Kneipp-Oase macht Anwendungen aus der Gesundheitslehre möglich, zum Beispiel das berühmte Wassertreten. „Das machen wir hier täglich”, erzählt Kita-Leiterin Gabriela Möller. „Die Kinder erleben hier alles mit allen Sinnen. Dazu gehört es auch, zu matschen und zu moddern, sich einen Hang hinabzukugeln und sich hinter Büschen zu verstecken.”