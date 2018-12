Schwerin : Lohn-Plus auf heimischen Dächern

Die 70 Dachdecker in Schwerin bekommen ab sofort mehr Geld

von svz.de

28. Dezember 2018, 06:50 Uhr

Dachdecker haben im neuen Jahr mehr Geld in der Tasche: Ihre Löhne steigen um 5,6 Prozent. Das teilt die Handwerker-Gewerkschaft IG Bau mit. Ein Dachdeckergeselle erhält ab Dezember ein erstes Plus von 2,7 Prozent und damit am Monatsende 85 Euro mehr. Die 70 Dachdecker in Schwerin freut das. Auszubildende bekommen pro Lehrjahr 80 Euro extra im Monat.

Im Oktober steigen die Einkommen dann ein weiteres Mal – dann um 2,9 Prozent. Die IG Bau Mecklenburg spricht von einem „überfälligen Schritt“ für die Branche. „Das Baugewerbe erlebt derzeit einen Boom. Davon profitieren auch viele Dachdeckerbetriebe in der Region“, so Bezirkschef Jörg Reppin. Jetzt erhielten die Beschäftigten einen fairen Anteil an der Umsatzentwicklung. Außerdem werde das Dachdeckerhandwerk durch steigende Löhne deutlich attraktiver. „Das ist ein wichtiger Beitrag, um künftig die dringend gesuchten Fachleute für die schwere Arbeit auf dem Dach zu gewinnen“, ist Reppin überzeugt.

Anspruch auf das Lohn-Plus haben Beschäftigte, die in der Gewerkschaft sind und deren Betrieb der Dachdeckerinnung angehört. Für Gewerkschaftsmitglieder gibt es außerdem eine Einmalzahlung von 360 Euro.

Außerdem steigen zum Januar die Mindestlöhne in der Branche an. In Dachdeckerbetrieben, die keinen Tariflohn zahlen, kommt ein Geselle dann auf einen Lohn von 13,20 Euro pro Stunde – ein Plus von 2,3 Prozent. Der tarifliche Stundenlohn liegt bei 18,57 Euro.