Schwerin : Mario Barth analysiert Beziehungsalltag

von Bert Schüttpelz

16. Januar 2019, 10:11 Uhr

„Männer sind faul, sagen die Frauen“, so heißt das neue Bühnenprogramm von Mario Barth. Der Comedy-Star gastiert am morgigen Donnerstag um 20 Uhr in der Sport- und Kongresshalle. 800 000 Fans haben Barth auf seiner letzten Tour erlebt. Wieder weiß der Komödiant Erstaunliches und Absurdes aus dem Beziehungsalltag von Frauen und Männern zu berichten. Barth erzählt von Erlebnissen mit Handwerkern, die jeder kennt – und die Zuhörer erfahren, warum in seinem Badezimmer eine komplett neue Decke eingezogen wurde, obwohl er nur eine Lampe anbringen wollte. Wäre er doch lieber faul geblieben...