Schwerin : Matinee zur Preisverleihung

Jugend musiziert ehrt Teilnehmer bereits am Vormittag mit Sonderveranstaltung

von Onlineredaktion SVZ

17. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die große Preisverleihung des Regionalwettbewerbs von Jugend musiziert findet in diesem Jahr erstmalig 11 Uhr als Matinee am Sonntag, 27. Januar, in der Aula des Gymnasiums Fridericianum statt. Für den mittlerweile 56. Wettbewerb in Schwerin haben sich insgesamt 44 Teilnehmer in 34 Wertungen aus der Region West qualifiziert. Sie stellen sich vom 25. bis zum 27. Januar den Jurys beim Regionalwettbewerb. Die Musiker musizieren in den Solo-Kategorien Streichinstrumente, Percussion und Pop-Gesang. Ensembles nehmen in den Kategorien Duo (Klavier und ein Holzblasinstrument, Alte Musik und Klavierkammermusik) teil. Das Vorspielprogramm mit Musik aus verschiedenen Epochen dauert je nach Alter und Kategorie zwischen sechs und 30 Minuten.

Gelegenheit, vor dem Wettbewerb schon einmal aufzutreten, haben die Schüler bei einer öffentlichen Generalprobe am Sonnabend, 19. Januar, ab 10.30 Uhr im Brigitte Feldtmann-Saal.