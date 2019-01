Schwerin : Mecklenburg im Farbenrausch

Erinnerungen an Helga Kaffke und Horst Schmedemann in Gallery Berger noch bis 12. Januar zu sehen

von svz.de

08. Januar 2019, 09:36 Uhr

Ausstellungsstücke, die wohl noch nie der Öffentlichkeit gezeigt wurden, wie beispielsweise Selbstbildnisse und Aktzeichnungen sind zu sehen. In der Gallery Berger werden derzeit Malereien von Horst Schmedemann und Helga Kaffke ausgestellt. Besucher müssen sich beeilen, denn die Ausstellung ist nur noch bis Sonnabend, 12. Januar, geöffnet.

Einige Bilder wurden bereits verkauft, doch weitere Aquarelle von Horst Schmedemann sind dazu gekommen. Der Künstler hielt unter anderem die Mecklenburger Landschaft in seinen Werken fest. Schmedemann war bis 1992 bei der SVZ in der Druckerei tätig. Danach arbeitete er freischaffend in Warsow, richtete sich hier auch eine Galerie ein. Er starb 2010. Helga Kaffke kam 1959 aus Leipzig nach Schwerin.

„Erinnerungen“ lautet das Motto der Schau, die Dienstag bis Freitag von 10.30 bis 18 Uhr (geschlossen von 13 bis 13.30 Uhr) und Sonnabend 10 bis 14 Uhr gezeigt wird.