Schwerin : Mehr Geld für die Reinigungskräfte

820 Reinigungskräfte in Schwerin bekommen ab sofort mehr Geld.

von svz.de

06. Februar 2019, 09:09 Uhr

Lohn-Plus fürs Wischen und Fensterputzen: 820 Reinigungskräfte in Schwerin bekommen ab sofort mehr Geld. Zum Januar ist der spezielle Mindestlohn in der Gebäudereinigung auf 10,05 Euro pro Stunde gestiegen – 5,2 Prozent mehr als bisher. Glas- und Fassadenreiniger kommen nun sogar auf einen Stundenlohn von 12,83 Euro. Das teilt die IG BAU mit. In Mecklenburg-Vorpommern profitieren knapp 13 000 Beschäftigte von der Lohnerhöhung. Das Plus ist für alle Reinigungsfirmen verpflichtend. Geplant ist in der Gebäudereinigung zudem erstmals ein Weihnachtsgeld.