Schwerin : Messe für Jobs und Studien

29. Januar 2019, 08:21 Uhr

Wer die Wahl hat, hat die Qual, lautet ein Sprichwort. Dies trifft auch auf die Berufswelt zu. Bundesweit gibt es rund 400 anerkannte Ausbildungsberufe und 9500 Studiengänge. Für eine gute Orientierung sorgt in Schwerin die Berufs- und Studienmesse „Jumpin“. Sie bietet Jugendlichen aller Schularten und auch ihren Eltern Möglichkeiten, sich rund um die Themen Ausbildung, Studium und Beruf zu informieren. Interessierte sind am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr in die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) Wismarsche Straße 405 eingeladen.