Neumühle : „Midsommar“ in Neumühle

von svz.de

11. Juni 2019, 10:47 Uhr

So blau-gelb wie die Vereinsfarben des Neumühler SV ist auch die schwedische Flagge. Dass es diese Verbindung gibt, ist nicht die einzige Gemeinsamkeit. So wird am Sonnabend „Midsommar“ gefeiert – ganz schwedisch. Kuchen und Kaffee, Grill und Getränke sowie ein zünftiges Midsommar- Feuer sollen alle versammeln. Das Fest beginnt um 16 Uhr auf dem Schulhof der Neumühler Schule. Die „Schweriner Blasmusikanten“ spielen dazu ab 16.30 Uhr ihr Repertoire.