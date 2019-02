von svz.de

20. Februar 2019, 09:20 Uhr

Die Band „44 Leningrad“ kommt aus Potsdam, spielt aber modernen russischen Folk-Rock. Seit Kaminers Russen-Disko und der Klezmer-Balkan-Welle ist die Mischung aus Ska, Punk, Polka und Folklore in den Live-Klubs angesagt. Am 2. März kommt „44 Leningrad“ in den Speicher. Gesungen wird auf Deutsch und Russisch. Konzertbeginn ist um 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr.