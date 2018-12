Schwerin : Mit 190 durch die Stadt: Fahrer kracht auf Flucht vor der Polizei in Leitplanke

34-Jähriger flieht vor Kontrolle der Polizei. Doch eine Leitplanke setzt der Flucht ein Ende.

11. Dezember 2018

Dass bei diesem Ausreißversuch niemand lebensgefährlich verletzt wurde oder gar zu Tode kam, das war wohl in erster Linie der Uhrzeit zu verdanken. Es war so gut wie kein Verkehr, als gegen 2.40 Uhr am Dienstagmorgen eine Streifenwagenbesatzung ein Auto in der Knaudtstraße entdeckte, dessen Kennzeichen der Polizei bekannt war. Und sie wusste auch, dass der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt und Betäubungsmittel zu sich nimmt. Grund genug, den BWM anzuhalten und zu kontrollieren. Der 34-jährige Fahrer gab Gas, bog bei Rot an der Ampel Bürgermeister-Bade-Platz rechts in die Wismarer Straße ab. Auch das Rot der Ampel am Klinikum interessierte ihn nicht. Er raste weiter und erhöhte auf Tempo 190 – was für die neu gebaute Brücke in Medewege viel zu schnell war.

Das Fahrzeug krachte in die Leitplanken, drehte sich mehrfach und blieb auf der Fahrbahn stehen. Die Polizeibeamten zogen den leicht verletzten Fahrer aus dem völlig demolierten Auto und legten ihm Handfesseln an, da er sich wehrte. Warum er so schnell unterwegs war, sein und das Leben anderer aufs Spiel setzte, wurde schnell klar: Keine Fahrerlaubnis, 0,78 Promille und Betäubungsmittel im Rucksack. Jetzt wird geprüft, ob der Tatverdächtige am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt wird.