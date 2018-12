Banzkow : Mit dem Lewitz-Verein zur Grünen Woche

von svz.de

28. Dezember 2018, 06:53 Uhr

Die Landschaft der Region, aber auch die Landwirtschaft und ihre Produkte liegen den Mitstreitern des Lewitz-Vereins sehr am Herzen. Zur Internationalen Grünen Woche – vom 18. bis 27. Januar in Berlin – haben sie nun Busfahrten organisiert. „Wir bieten Fahrten am 23., 26. und 27. Januar an. Los geht es jeweils ab Consrade, Peckatel, Sukow, Banzkow, Mirow, Jamel und Fahrbinde“, sagt Lewitz-Koordinatorin Meike Sump. Weite Informationen unter 0172/1714455.