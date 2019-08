Schwerin : Mit der „Badewanne“ auf den Lankower See

von svz.de

Wasserspaß auf dem Lankower See: Die Ortsbeiräte von Neumühle, der Weststadt und Lankow veranstalten am Sonnabend, 24. August, wieder eine Badewannenregatta am und auf dem Lankower See. Die Regatta wird um 14 Uhr an der Badestelle am Südufer starten. Ab 10 Uhr ist die Anfahrt möglich. Kurzentschlossene können sich auch noch vor Ort anmelden. Ein Team sollte aus mindestens zwei Personen bestehen, maximale Begrenzung bildet die Tragfähigkeit des Bootes. Das selbst zu bauende Boot muss mit reiner Muskelkraft oder Segeln bewegt werden. Nicht zugelassen sind Original-Paddel, Ruderboote und Surfbretter. Spaß und originelle Ideen an und auf den „Badewannen“ stehen im Vordergrund.