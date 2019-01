Schwerin : Mit der richtigen Taktik

von svz.de

24. Januar 2019, 08:11 Uhr

Sich richtig in Szene zu setzen und den Gegenüber mit passenden Worten von etwas zu überzeugen, das können Interessierte vom Vertriebs-Experten, Redner und Trainer Dirk Kreuter lernen. Er ist am 26. Januar ab 10 Uhr und am 27. Januar ab 9 Uhr mit seiner Vertriebsoffensive 2019 in der Sport- und Kongresshalle zu erleben. Seine Seminare richten sich nicht nur an Vertriebler. Denn „letztlich verkaufen wir uns und unsere Ideen mehrfach an jedem Tag“, so Kreuter.