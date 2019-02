Schwerin : Mit Handy und Korken Naturschutz fördern

Der Naturschutzbund ruft mit Recyclingprojekten zum Einsatz für den Natur- und Artenschutz auf.

06. Februar 2019, 09:08 Uhr

Der Naturschutzbund ruft mit Recyclingprojekten zum Einsatz für den Natur- und Artenschutz auf. Nach Angaben des Digitalverbands Bitkom schlummern mehr als 100 Millionen Althandys in deutschen Schubladen. Der Nabu hat deshalb das Recycling-Projekt „Alte Handys für die Havel“ ins Leben gerufen.

Für jedes abgegebene Alt-Handy erhält der Nabu 1,60 Euro von Kooperationspartner Telefónica. Ziel der Recycling-Kampagne ist es, mehr Elektrogeräte dem Recycling zuzuführen, und möglichst viele Menschen dafür zu sensibilisieren, dass die Verwertung von Elektroschrott notwendig für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung ist. Das Geld fließt in das Naturschutzgroßprojekt „Untere Havel“. Größere Einrichtungen wie beispielsweise Schulen können eine eigene Handysammelbox aufstellen. Diese ist in der Naturschutzstation, Telefon 0385/47733744, kostenlos erhältlich. Dort können auch Alt-Handys abgegeben werden.

Ein weiteres Recyclingprojekt ist die Nabu-Kork-Kampagne. Ein Korken lässt sich problemlos recyceln. Der Nabu bittet deshalb darum, diese in einer Sammelstelle abzugeben und damit den Kranichschutz zu unterstützen. „Gesammelte Korken können gerne bei uns in der Naturschutzstation abgegeben werden“, so Katja Burmeister. Von dort aus werden sie nach Hamburg weitergeleitet, wo die Aktion bereits 1994 ihren Ursprung nahm.