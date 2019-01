Ausstellung in Schwerin : Mit Schule und Job gegen die Armut

Ausstellung in der Marienplatzgalerie informiert über Projekte in Togo

von Christian Koepke

09. Januar 2019, 10:52 Uhr

Er kam in den 90er-Jahren als Flüchtling in die Bundesrepublik, wohnte in Schwerin, studierte und arbeitete in Hamburg, wurde Mitglied im Verein Deutsch-Afrikanische Zusammenarbeit und kehrte 2006 in seine Heimat Togo zurück. Was Etienne Dable und der von ihm gegründete Verein IT Village seither unternommen haben, um mit Unterstützung aus Deutschland gegen die Armut in dem westafrikanischen Land zu kämpfen, darüber informiert seit gestern eine Ausstellung in der Marienplatzgalerie. „Der Schulausbildung kommt bei unseren gemeinsamen Projekten eine besondere Bedeutung zu“, sagte Ex-Landtagspräsident Hinrich Kuessner, Vorstandsmitglied beim Verein Deutsch-Afrikanische Zusammenarbeit, bei der Ausstellungseröffnung. Gefördert würden aber auch Initiativen, durch die Jobs in Togo entstehen. Bis zum 20. Februar ist die Präsentation in der Marienplatzgalerie zu sehen.