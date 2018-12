Schwerin : Mit SVZ-Freikarten zu Weltklasse-Artisten

von Sarah Langemeyer

14. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Ein Feuerwerk der Turnkunst erwartet die Schweriner am 10. Januar von 19 Uhr an in der Sport- und Kongresshalle. Viele der renommierten Bewegungskünstler vereint die Show in ihrer Connected Tournee 2019 unter einem Dach. So arbeitet das Feuerwerk-Team mit Turnern aus Japan zusammen. Die Catwall Acrobats sorgen mit ihrem spektakulären Butterfly-Trampolin für Furore. Die Tumbler aus Dänemark, die Dancefloor Destruction Crew sowie die deutschen Bundesliga-Geräteturner sind mit dabei. Ein weiterer Höhepunkt ist die Gruppe Circolombia mit spektakulären Darbietungen mit dem Russischen Barren und einem neuen Gerät, dem Perch-Ring.

SVZ-Abonnenten erhalten beim Ticketkauf im Kundencenter in der Mecklenburgstraße 39 20 Prozent Rabatt. Zudem verlosen wir zehnmal zwei Freiklarten.

Gewinnspiel

Mit Freikarten ins Konzert

Für die Schau verlost SVZ zehnmal zwei Freikarten. Gewinnen kann, wer die Frage richtig beantwortet: Wie heißt die Show?

Bitte rufen Sie heute zwischen 8 und 18 Uhr unsere Hotline an und nennen Sie uns Ihr Lösungswort, Ihren Namen, die Anschrift und Telefonnummer. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt.