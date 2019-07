Schwerin : Mittelaltertreiben um das Schloss

von svz.de

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Vom 26. Juli an verwandelt sich der Platz rund um die Siegessäule am Alten Garten in einen lebendigen, mittelalterlichen Schauplatz. An allen drei Wochenende-Tagen erleben die Besucher dort ein buntes historisches Markttreiben und ein fantasievolles Programm mit dem Wandertheater Cocolorus Budenzauber.

Der aufregendste Programmpunkt sind die böhmischen Raubritter „Ruprecht“, welche mit ihren brachialen und lustigen Schaukämpfen und ihrem feuerspuckenden Drachen Birgon begeistern. Zahlreiche Marktstände laden zum Verweilen ein.