Neumühle : Mittsommer in der Schule

05. Juni 2019, 08:58 Uhr

Die Neumühler wollen am 15. Juni ihr traditionelles Mittsommerfest feiern. Die Party kurz vor der Sommersonnenwende beginnt um 16 Uhr auf dem Schulhof der Neumühler Schule, Am Treppenberg 44. „Es gib Musik, Kaffee und Kuchen, Würstchen und Fleisch vom Grill sowie Getränke“, kündigt Claus Jürgen Jähnig vom Ortsbeirat an. Am Abend können Neumühler und Gäste dann am skandinavischen Midsommar-Feuer gemütlich beisammen sitzen. Die „Schweriner Blasmusikanten“ umrahmen ab 16.30 Uhr die Veranstaltung musikalisch. Der Eintritt ist frei.