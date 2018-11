Schwerin : Moderne Technik kommt

von diet

26. November 2018, 09:20 Uhr

Für viel Aufsehen sorgte in der Nacht zu Sonntag um Mitternacht ein ungewöhnlicher Transport in der Wismarschen Straße vor dem Gusanum. Ein Riesenkran hob ein tonnenschweres MRT-Gerät von einem Schwerlasttransporter und bugsierte es in das medizinische Zentrum in der Innenstadt. Der Magnetresonanztomograf kommt in die Praxisräume des Facharztes für diagnostische Radiologie von Dr. Sebastian Retzlaff. Vor drei Wochen war das alte Gerät dort ausgebaut und dann verladen worden. Mitte Dezember soll der neue Tomograf installiert sein und die ersten Bilder von Patienten liefern.