Schwerins Architekten : Modernes Wohnen in Schwerin

„Das Interesse an modernen Wohnformen ist in Schwerin stark angestiegen“, sagt Architekt Torsten Rutsch. Er zeigte am Wochenende gemeinsam mit seiner Frau Christine – sie sind Inhaber des Architekturbüros rutsch&rutsch – zum bundesweiten Tag der Architektur ihr „Mehrgenerationenhaus Bo 71“ in der Werdervorstadt. Zugleich erläuterten die Beiden die Pläne für die grundlegende Umgestaltung des Mueßer Freilichtmuseums.

Das „Bo 71“ in der Bornhövedstraße war früher ein Verwaltungsgebäude der Stadtwerke und nach 20 Jahren Leerstand zum Wohn- und Geschäftshaus umgebaut. „Durch den Anbau einer Spange mit Treppenhaus und Lift sind jeweils drei Wohnungen pro Etage entstanden, die mit unterschiedlichen Zuschnitten alle barrierefrei gestaltet wurden“, berichtet Rutsch seinen Gästen. Alle seien bereits vermietet – „größtenteils an junge Leute“, wie er mit Erstaunen vermerkt. Gebaut wird noch im Erdgeschoss. Dort entstehen das Büro der Architekten, ein Gemeinschaftsraum sowie eine kleine Gewerbeeinheit. „Der Umbau erfolgte nach Passivhausstandard. Wir haben weitgehend mit ökologischen Materialien gearbeitet“, erläutert der Architekt.

„Man merkt den Wandel im Zeitgeschmack“, sagt Besucher Eckhard Kadatz. „Die Grundrisse der Wohnungen haben sich verändert, der Trend zur Wohnküche ist unübersehbar. Hier bei dem Altbau eine Nutzungsänderung umzusetzen, war gewiss eine echte Herausforderung für den Architekten. Schön, dass man sich das anschauen kann“, betont der Schweriner. Er nutze den Tag der Architektur seit Jahren, um gemeinsam mit seiner Frau Blicke in sonst unzugängliche Bauprojekte zu werfen.

Das machen auch Christiane und Wolfgang Eggert. „Die offenen Türen am Tag der Architektur sind ein gutes Projekt, das unbedingt fortgeführt werden sollte. Wir haben mehrere Objekte auf unserer Besichtigungstour.“

Neben dem „Bo 71“ zeigte am Wochenende Architekt Ulrich Bunnemann das „Mehrfamilienhaus Hallenhäuser 19 a“ in der Alten Brauerei sowie den Umbau der ehemaligen Volksschwimmhalle zu einem ungewöhnlichen Wohnhaus. Kerstin Döring führte durch den funktional konzipierten SWG-Nachbarschaftstreff in der Lessingstraße. Besichtigt werden konnte zudem der von Architekt Frank Kirsten modernisierte Wohnblock Wuppertaler Straße 26 bis 29.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 26.Jun.2017 | 05:00 Uhr